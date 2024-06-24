وفود نيابية: زيارات أوروبا وأميركا لم تسفر عن نتائج ملموسة

كشف مصدر نيابي مشارك في الوفود النيابية المعارضة التي زارت أوروبا وأميركا للبحث في ملفات سياسية واقتصادية، أن النتائج كانت مخيبة للآمال.

أوضح المصدر وفقا لما نقل موقع “لبنان-24” أن الأجوبة التي تلقتها الوفود بشأن ملف النزوح السوري وسبل التعامل مع العودة وخطط الحكومة كانت غير مشجعة، ولم تقدم حلاً ملموساً للأزمة.

وأشار المصدر إلى أن الردود حول ملف الجنوب كانت مبهمة ولم ترق إلى مستوى الطمأنة حيال مستقبل الجنوب والحرب وإعادة الإعمار، مما زاد من قلق اللبنانيين بشأن هذه القضية الحساسة.

كما أكد المصدر أن الأجوبة بخصوص الملف الاقتصادي وتعامل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانت غير مشجعة، مما يضع العراقيل أمام تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأشار المصدر إلى أن أعضاء الوفود بذلوا جهوداً كبيرة لشرح وجهات النظر في معظم الملفات، لكنهم لم يلقوا التفهم المطلوب إلا في نقاط غير أساسية.

وأضاف أن عدم وجود نتائج مشجعة جعل الوفود النيابية تتجنب إعادة الكرة في هذه الزيارات، مركزة جهودها على العمل الداخلي في المرحلة الراهنة.