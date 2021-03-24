وفيات كورونا إلى الارتفاع من جديد في لبنان اليوم

سجلت وزارة الصحة العامة 53 حالة وفاة و3856 إصابة كورونا جديدة في لبنان.
يذكر أنه أشار المدير العام لـ”مستشفى بيروت الحكومي الجامعي” فراس الأبيض، إلى أنّ “دراسة “أسترازينيكا” الّتي نُشرت سابقاً، كشفت أنّ اللقاح، بالإضافة إلى كونه آمنًا، هو فعّال بنسبة 100% في الوقاية من عدوى “كورونا” الشديدة، أي التسبّب بالدخول إلى وحدة العناية المركزة”.
وكشف في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ “لبنان سجّل أمس أعلى حصيلة لمرضى “كورونا” في العناية المركّزة منذ بداية إنتشار الوباء”، مركّزًا على أنّ “ما نحتاج القيام به واضح”.