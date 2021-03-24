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وفيات كورونا إلى الارتفاع من جديد في لبنان اليوم

منذ 28 دقيقة
آخر تحديث: 24 - مارس - 2021 8:33 مساءً
كورونا في لبنان

كورونا في لبنان - تعبيرية

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سجلت وزارة الصحة العامة 53 حالة وفاة و3856 إصابة كورونا جديدة في لبنان.

يذكر أنه أشار المدير العام لـ”​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​” فراس ​الأبيض​، إلى أنّ “دراسة “​أسترازينيكا​” الّتي نُشرت سابقاً، كشفت أنّ ​اللقاح​، بالإضافة إلى كونه آمنًا، هو فعّال بنسبة 100% في الوقاية من عدوى “​كورونا​” الشديدة، أي التسبّب بالدخول إلى وحدة العناية المركزة”.

وكشف في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ “​لبنان​ سجّل أمس أعلى حصيلة لمرضى “كورونا” في العناية المركّزة منذ بداية إنتشار الوباء”، مركّزًا على أنّ “ما نحتاج القيام به واضح”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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