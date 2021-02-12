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وفيات كورونا في لبنان تنخفض.. والإصابات إلى ما دون “3000”

منذ 13 ساعة
آخر تحديث: 12 - فبراير - 2021 8:20 مساءً
تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان

تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان

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أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 2934 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 334086 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 2923 حالة إصابة بين المقيمين و11 حالة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 49 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 3915”.

وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2302، من بينها 935 حالة في العناية المركّزة”، لافتةً إلى أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 19195، منها 2290 فحصًا في المطار”.

 

 

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