وفيق صفا في الإمارات.. إليكم السبب

بدأ مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل “حل قضية سجناء” على خلفية ارتباطهم بـ”الحزب”.

وذكرت المعلومات أنّ زيارة صفا تستمر يومين، أي تنتهي اليوم. ويتوقع أن يعود مع سبعة لبنانيين “من ذوي الأحكام المشدّدة”.

وأشارت المعلومات الى أنّ صفا كان حصل على وعد ايجابي بتسوية الملف قبل أن يغادر، ما يؤكد أنّ الدولة الاماراتية تسير وفق شعارات التسامح التي ترفعها نهجاً وتطبّقها وزارياً ومؤسساتياً.

وعلم أنّ السجناء هم: عبد الله عبد الله، علي مبدر، أحمد مكاوي، عبد الرحمن شومان، أحمد فاعور، فوزي دكروب ووليد إدريس.