"وقاحة" في ردّات الفعل.. ما هي الرسالة خلف حادثة السفارة؟!

استفاق اللبنانيون اليوم على خبر الاعتداء على السفارة الأميركية في عوكر، حيث أشارت المعلومات إلى أنّ مسلحًا برشاش كلاشنيكوف أطلق ١٥ طلقة باتجاه المدخل الرئيسي للسفارة الأميركية في عوكر، وأنّ المسلح وصل إلى المكان الذي أطلق منه النار على متن دراجة نارية ونفذ عمليته وغادر كما وصل، وأظهرت كاميرات المراقبة أن المسلح كان يرتدي لباسًا أسود، كما تم العثور عند مدخل مبنى مواجه لمكان إطلاق النار على ممشطين فارغين يعتقد أنهما للتمويه. فما هي الرسالة خلف ما حصل، ولمن هي موجهة، ولماذا توقيتها اليوم بالذات؟

عضو تكتل “الجمهورية القوية” نائب المتن رازي الحاج يقول لـ”المركزية”: “ما حصل مستنكر ومدان. لن ندخل في استنتاجات سريعة، لكن هذا يؤكد أن هناك من هو مزعوج من الموقف الأميركي الأخير الذي صدر في اللجنة الخماسية التي اجتمعت في نيويورك، حيث كان الموقف الأميركي واضحًا بأن لا بد من وضع مهلة زمنية للفراغ الرئاسي في لبنان، وـن المبادرة مهلتها غير مفتوحة، ومن ثم التلويح بالعقوبات على المعرقلين أو خاطفي الاستحقاق الرئاسي”.

ويضيف الحاج: “اعتدنا هذا النوع من الرسائل، إنما الخطر هو المكان والزمان. ثمة نوع من الوقاحة في ردات الفعل، ما يدل على أن هناك من لا يستطيع ضبط أعصابه. لن نستبق التحقيق، فلننتظر، وفي حال كُشِف الفاعل نفهم ما هي القضية والمعطيات، وفي حال لم يتم الكشف عنه، عندها تكون كسابقاتها من الاعتداءات والجرائم التي ترتكب وتوضع في الأدراج دون أي دليل في الملف. نتمنى من القوى الأمنية أن تتخذ إجراءات سريعة لكشف الفاعل لأن ما حصل أمر خطير ويحصل للمرة الاولى بهذه الطريقة، خاصة الاعتداء على سفارات أجنبية في لبنان”.

وعن إصدار مفوضية اللاجئين إفادات سكن للنازحين السوريين يقول الحاج: “تابعتها أمس مع وزير الداخلية بسام مولوي ومدير عام الأمن العام بالإنابة الياس البيسري، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون، نتابع لنرى أين تستخدم. وفي حال صحت المعلومات بأن المفوضية تعطي إقامات مجانية للاجئين، فهي تحتاج إلى إيضاح من الجهات المعنية، لكنني لن أستبق لأنني لا أملك المعطيات الكافية بعد”.