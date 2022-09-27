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وقفة أمام قصر العدل للمطالبة بكشف حقيقة انفجار المرفأ

منذ ساعة واحدة
وقفة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ

وقفة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ (أرشيفية)

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نفّذ عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفةً أمام قصر العدل، للمطالبة بكشف حقيقة الانفجار. ورفع الأهالي صور أولادهم، وشعارات تطالب بالحقيقة.

يذكر أنه أعلن عددٌ من الموقوفين في قضيّة انفجار مرفأ بيروت، انضمامهم إلى الموقوف سامي حسين، وبدء الإضراب المفتوح عن الطّعام، إلى حين إطلاق سراحهم.

وقد أبلغ المعتقلون، آمري السّجون “أنّهم يفضّلون الموت بكرامتهم، أفضل من الظّلم الّذي يطالهم، والاستنكاف عن الحقّ وعدم تعيين محقّق عدلي يخلي سبيلهم لأسباب يجهلونها”، مؤكّدين عزمهم “الاستمرار بالإضراب المفتوح عن الطّعام حتّى لو كلّفهم حياتهم، لأنّ لا شيء يخسرونه تجاه هذا الكمّ من اللّامبالاة والتّقاعس”. وحمّلوا القضاة المعنيّين “مسؤولية تدهور صحّتهم، وما سينجم عن هذه الحركة الاحتجاجيّة”.

مع الإشارة إلى من بين الموقوفين: عبد الحفيظ القيسي، سليم شبلي، ميشال نحول، محمد العوف، مصطفى سليم فروخ، سامر رعد وشفيق مرعي، وهم يعانون من أمراض مزمنة في القلب وفقدان نظر وغيرها…

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