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وقفة إحتجاجية لرابطة مخاتير قضاء عاليه أمام سراي المنطقة

منذ ساعتين
مختار- تعبيرية

مختار- تعبيرية

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نظّمت رابطة مخاتير عاليه وقفة إحتجاجية أمام سراي عاليه، رفضاً للضرائب العشوائية التي تم اقرارها في الموازنة، واعتراضاً على آليات التطبيق المعقدة التي تضمنتها خصوصا بما يتعلق بمعاملات دوائر النفوس التي تحولت الى عبء جديد على المواطن اللبناني يضاف الى الأعباء الكثيرة التي يرزح تحتها.

في ضوء ما تقدم، ورفضاً لتحميل المواطن اللبناني تداعيات تفشي الفساد، وفشل الحكومة في معالجة الأوضاع المتردية عبر تطوير الإقتصاد وتأمين ايرادات من خارج جيوب المواطنين، قرر مخاتير قضاء عاليه وقف العمل بجميع المستندات والمعاملات إلى حين إعادة النظر بأسعار الطوابع وتعرفة المعاملات المرتفعة وآليات التطبيق وذلك بهدف تسهيل أمور المواطنين وتأمين الخدمات بكلفة مقبولة.

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