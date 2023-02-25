السبت 5 شعبان 1444 ﻫ - 25 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وقفة إحتجاجية لمزارعي الزيتون... والسبب؟

منذ 49 دقيقة
الزيتون

الزيتون

A A A
طباعة المقال

نفّذ عدد من مزارعي الزيتون في منطقة الدريب الأوسط وقفة احتجاجية على مفترق بلدة كوشا في عكار، بسبب كساد زيت الزيتون والمضاربة الخارجية والتهريب الحاصل على الحدود، وقال محمد الزعبي: “باسم مزارعي الزيتون في منطقة عكار، خريبة الجندي، كوشا، بيت الحج، مزرعة بلدة، الهد، السويسة، كفر حرة، دير جنين، نعيش من خلال موسم الزيتون، وكل شيء بات باهظ الثمن… أجرة العامل، نقل الزيتون إلى المعصرة عصر الزيتون، والغالونات، علما اننا لا نستطيع بيع محاصيلنا”.

وطالب وزير الزراعة “بحماية الحدود أو بيع البضاعة”، وقال: “نود لو يتم شراء الزيت من منطقة عكار من قبل الجيش، ونتمنى على القائد مساندتنا في هذا الأمر”.

بدوره، قال احمد الرفاعي: “نحن كمزارعي زيتون نعاني جدا من كل شيء حتى الأسمدة والفلاحة تكلف كثيراً. لا أحد يساعدنا، ونحن نتمنى فتح أسواق خارجية لتصريف الانتاج، نتمنى تسويق كل هذه البضاعة، لان الاوضاع المعيشية مأسوية”.

كما، طالب محمد مسرة بـ”ضرورة انقاذ المزارعين وتسويق انتاجهم وحماية مواسمهم”، وطالب رئيس الحكومة ووزير الزراعة وقيادة الجيش بـ”مساعدة المزارعين وشراء انتاجنا من الزيت، لكي نستطيع إكمال حياتنا بكرامة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الاتحاد العمالي العام
    الإضراب الشّامل "طار"... نحو تمييعٍ إضافي!
    حريق- تعبيرية
    بالفيديو: تجدّد الحريق في الروضة
    سليم الصايغ
    الصايغ: أين هو الشيخ أحمد الرفاعي؟

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    خذوا حذركم مطلع آذار.. الخبير الهولندي "هوغربيتس" يدق ناقوس الخطر من جديد!
    هزة أرضية
    بُشرى للّبنانيّين.. وصلنا إلى بداية النهاية للهزّات ولا خطر من تسونامي!
    الشيخ أحمد شعيب الرفاعي
    العثور على سيارة الشيخ الرفاعي... ماذا في التفاصيل؟