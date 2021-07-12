وقفة احتجاجية في داريا.. ممنوع النزول إلى العمل

نفذت مجموعة من شبان بلدة عانوت وداريا وقفة احتجاجية صباح اليوم الإثنين عند مفرق مرج علي، اعتراضاً على الاوضاع.

وقطع المحتجون الطريق عند مثلث داريا – عانوت – شحيم في اقليم الخروب، وألقى إمام مسجد داريا أحمد بصبوص كلمة بالمعتصمين، والمربي وسيم السيد باسم شباب عانوت.

ومنع المعتصمون جميع موظفي الاقليم من التوجه الى مراكز عملهم في بيروت وصيدا وبقية المناطق، مؤكدين استمرار الاعتصام والتصعيد.

ويئن لبنان تحت وطأة ظروف اقتصادية متردية وأزمة سياسية خانقة، إذ أنه لا يزال بلا حكومة منذ أكثر من عام فيما يحذر خبراء من أن الاقتصاد اللبناني على شفا الانهيار بعد عقود من سوء الإدارة والفساد.