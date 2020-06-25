وقفة احتجاجية لأصحاب المحلات في المساكن الشعبية شرق صور

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نفذ أصحاب المحلات في المساكن الشعبية شرق صور اعتصاما أمام شركة الكهرباء بسبب تراجع الحركة التجارية بشكل عام ونظرا للأجواء غير المطمئنة ماليا ونقديا حيث بات عدد كبير من المؤسسات والشركات التجارية في المساكن الشعبية عاجزة عن الاستمرار بسبب الارتفاع الجنوني لسعر الدولار وانعدام الاسواق والارتفاع الحاد بالمصاريف والمستحقات المالية والتي يقابلها مردود متدن جدا أو شبه معدوم.

وطالب المحتجون بإيجاد حلول سريعة وتأمين أدنى متطلبات الحياة في ظل الأوضاع المتردية التي ألمت بالبلد.

هذا وتداعت مجموعات عدة إلى التظاهر والاعتصام في مناطق عدة، احتجاجا على تدهور الأحوال الاقتصادية وانهيار الليرة.

الى ذلك شهدت العديد من المحال التجارية في غير منطقة في القضاء حال ركود وصل ببعضها الى حد الإقفال.