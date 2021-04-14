الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وقفة احتجاجية لحراك بعلبك أمام مبنى المحافظة

14 - أبريل - 2021
وقفة من حراك بعلبك

وقفة من حراك بعلبك

A A A
طباعة المقال

نفّذ محتجون من حراك بعلبك وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة بعلبك الهرمل في بعلبك احتجاجاً على استمرار التلاعب بسعر صرف الدولار، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

ورفع المشاركون شعارات تطالب السلطة بوقف الفساد وضبط أسعار المواد الغذائية واللحوم والمحروقات.

ولدى محاولة المعتصمين الدخول الى باحة المركز لتقديم رسالة احتجاجية على الأوضاع الاقتصادية للمحافظ منعتهم القوى الأمنية لأنه غير موجود داخل مكتبه. وألقيت كلمات طالبت بوقف التدهور الاقتصادي وقف تهريب المحروقات والمواد الغذائية المدعومة الى خارج لبنان .

    المزيد من أخبار لبنان

    شرف الدين: متفائل بعودة النازحين
    الاتصالات في لبنان - تعبيرية
    نقابة موظفي شركتي الخليوي: للإسراع في تحسين رواتب الموظفين
    وزير العمل ​مصطفى بيرم​
    بيرم: هذا القرار هو مرسوم وليس خيارًا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    باسم الشيخ حسن
    (بالفيديو) انتهاء أزمة الرهائن في فدرال بنك.. على ماذا حصل باسم الشيخ حسين؟
    خطوط الغاز- أرشيفية
    وكالة الطاقة: التحول من الغاز يعزز الطلب على النفط
    الدولار
    هل يُرفع الدولار المصرفي إلى 12 ألف ليرة؟