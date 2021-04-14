وقفة احتجاجية لحراك بعلبك أمام مبنى المحافظة

وقفة من حراك بعلبك

نفّذ محتجون من حراك بعلبك وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة بعلبك الهرمل في بعلبك احتجاجاً على استمرار التلاعب بسعر صرف الدولار، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

ورفع المشاركون شعارات تطالب السلطة بوقف الفساد وضبط أسعار المواد الغذائية واللحوم والمحروقات.

ولدى محاولة المعتصمين الدخول الى باحة المركز لتقديم رسالة احتجاجية على الأوضاع الاقتصادية للمحافظ منعتهم القوى الأمنية لأنه غير موجود داخل مكتبه. وألقيت كلمات طالبت بوقف التدهور الاقتصادي وقف تهريب المحروقات والمواد الغذائية المدعومة الى خارج لبنان .