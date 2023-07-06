الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وقفة احتجاجية لصيادي صور

منذ 56 دقيقة
صيادي صور

صيادي صور

A A A
طباعة المقال

نفذ صيادو الأسماك في صور وقفة احتجاجا على ما “يتعرض له بحرهم وشاطئه من استفحال في استعمال الديناميت والكومبرسيرات تحت المياه والسموم والصيد غير الشرعي”.

وحملوا “نواب المنطقة ووزارة الداخلية والبلديات مسؤولية ما يجري”، لافتا إلى “إقدام بعض الصيادين من غير الجنسية اللبنانية، ومنها السورية والفلسطينية على فعل ذلك”.

وحذروا من “عواقب استمرار استعمال الديناميت”، لافتين إلى أنها “تقضي على الثروة الحيوانية البحرية”.

وطالبوا “شرطة الشواطئ والقوى الأمنية بمنع هذه الأعمال غير الشرعية التي تقضي على السياحة البحرية”.

كما دعوا “الجيش الى الضرب بيد من حديد للقضاء في هذا الأمر”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عباس الحلبي في اجتماع تربوي
    اجتماع تربويّ موسّع برئاسة الحلبي في اطار التحضيرات للامتحانات الرسمية
    فؤاد مخزومي
    مخزومي: بيان نواب حاكم مصرف لبنان يعد تواطؤا وهروبا من المسؤولية
    نقولا نحاس
    نحاس: ميقاتي يُمهّد أرضية التوافق السياسي لطرح إسم حاكم جديد لمصرف لبنان

    الأكثر قراءة

    من الفيديو
    بالفيديو.. سمكة قرش "سريعة جدًا" تُلاحق المصطافين على الشاطئ
    محمد جعفر قصير الملقب بـ "الحاج فادي"
    بالفيديو.. معلومات تُنشر للمرة الأولى عن حياة الثراء الفاحش لنساء رجل الأموال الأول في حزب الله!
    ميشال عون وبشار الأسد
    ميشال عون يكشف ما طلبه بشار الأسد منه في الزيارة الأخيرة