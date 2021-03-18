وقفة احتجاجية لعدد من الصيادلة أمام وزارة الصحة.. وهذه مطالبهم

وقفة احتجاجية لعدد من الصيادلة أمام وزارة الصحة

نفذ عدد من الصيادلة وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الصحة، مطالبين برفع جعالتهم واستيراد الادوية بالكميات المطلوبة.

وأوضحوا في بيان أنهم “توجهوا إلى الوزارة لرفع الصوت،” محذرين من “وجود أنفسهم مضطرين إلى إقفال صيدلياتهم بشكل تام إذا لم تحقق مطالبهم”.

وأكد الصيادلة أن “تحركهم ليس موجها ضد المواطن”.

ميدانيا، عم الإضراب مختلف صيدليات النبطية، بسبب فقدان الأدوية، وارتفاع سعر صرف الدولار، على أن يستمر حتى الظهر.

كما التزمت الصيدليات في قضاء مرجعيون الاضراب العام الذي دعا إليه اصحاب الصيدليات، نظرا للظروف الاقتصادية القاهرة وتفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وفقدان الدواء وحليب الاطفال من الصيدليات.

كذلك، التزم عدد من الصيدليات في صيدا ومنطقتها، الاضراب الذي دعا اليه اصحاب الصيدليات في لبنان، في رسالة احتجاج نظرا لارتفاع سعر الدولار والازمة الاقتصادية الخانقة وفقدان الدواء من الصيدليات والكلفة التشغيلية الباهظة التي باتت تقع على عاتقهم حيث اقفلوا ابوابهم الا للحالات الطارئة.