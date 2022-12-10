وقفة احتجاجية للمهندسين المتقاعدين بمبنى النقابة في بيروت

نفذ المهندسون المتقاعدون اعتصامًا ووقفة احتجاجية في مبنى نقابة المهندسين في بيروت للمطالبة بحقوقهم.

وألقى المهندس وليد صنديد كلمة باسم الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين وشرح مدى الغبن الحاصل بحق المهندس المتقاعد، مطالبا النقيب واعضاء مجلس النقابة وهيئة الصندوق التقاعدي بايجاد الحلول السريعة ولاسيما اعطاء سلفة موقتة على الراتب التقاعدي حتى اقرار الموازنة إضافة الى المطالبة بالاعفاء من رسوم الاستشفاء والموافقة على تأسيس رابطة للمهندسين المتقاعدين.

ودعا المشاركون المسؤولين في النقابة الى الاستجابة إلى مطالبهم فوراً.