وقفة احتجاجية لموظفي وعمال مستشفى بعلبك الحكومي ومطالبة بإنصافهم

نظم موظفو وعاملو مستشفى بعلبك الحكومي، وقفة احتجاجية للمطالبة ب”إنصاف الكادر البشري في المستشفيات الحكومية الذي شكل رأس حربة في مواجهة جائحة كورونا”.

وتمنى رئيس قسم العناية في المستشفى الدكتور محسن نون على جميع القوى السياسية، باسم الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، “تبني اقتراح القانون المقدم من النائب الدكتور بلال عبدالله تحت عنوان إعادة ضم موظفي المستشفيات الحكومية إلى ملاك الإدارة العامة لوزارة الصحة، ومطالبة وزير المال بالإسراع في تحويل المستحقات المالية عن العام 2019 التي تم تحويلها من وزارة الصحة دفعة واحدة دون تقسيط”.

وطالب مجلس الوزراء ب”صرف مساهمات مالية عاجلة لحسابات المستشفيات الحكومية لإنقاذها من الوضع المالي السيء نتيجة جائحة كورونا وتدهور العملة الوطنية”. وسأل عن “كيفية صرف التبرعات التي أتت لدعم المستشفيات الحكومية، وأين حصة الموظف الذي دفع وما زال الغالي والنفيس لمحاربة جائحة كورونا”.