وقفة احتجاج لاتحاد نقابات العمال أمام المقر الرئيسي للضمان

أقام الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين “FENASOL” وقفة احتجاج، ظهر اليوم امام المركز الرئيسي للضمان الاجتماعي في الكولا – وطى المصيطبة، في حضور هيئات نقابية واجتماعية وثقافية وعمالية وروابط نسائية تعنى بقضايا المرأة اللبنانية.

واكدت الكلمات ادانتها “لرفع الدعم الكلي عن ادوية الامراض المزمنة والدواء عموما والاستشفاء والطبابة للمضمونين”، وطالبت الدولة بـ”دفع ما عليها من مستحقات مالية للضمان الاجتماعي وتقدر بمليارات الليرات، والتي تآكلت قيمتها المادية نتيجة الارتفاع الجنوني للدولار وانهيار العملة للاسف الشديد”.

وشددت على “ضرورة وضع حد لكارتيل المستشفيات الخاصة التي تستوفي تعرفة مالية هي اضعاف التعرفة المتفق عليها، مخالفة بذلك عقودها الموقعة مع ادارة الضمان الاجتماعي”.

والقى رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)، وهو الجهة الداعية الى الوقفة الاحتجاجية، النقابي كاسترو عبدالله كلمة الاتحاد الوطني، قال فيها: “لقد اعلنا عن هذه الوقفة الاحتجاجية ودعونا اليها هنا امام المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لندق ناقوس الخطر الذي بات يهدد الضمان الاجتماعي وسائر المضمونين، ولكي نضع الجميع امام مسؤولياتهم ومنهم مجلس ادارة الضمان الاجتماعي المتقاعس اليوم عن القيام بواجباته تجاه الحفاظ عليه وتوفير شبكة الامان والحماية له ولسائر المضمونين. في ظل المحاولات الجادة والجارية للقضاء على الضمان الاجتماعي وصولا الى انهياره أسوة بباقي القطاعات التي تعتبر عامة وللدولة مسؤولية مباشرة في الحفاظ عليها تحقيقا لشروط صندوق النقد الدولي ويكون ذلك لمصلحة شركات التأمين الخاصة”.