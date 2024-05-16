وقفة تضامنية في مخيم الجليل في ذكرى النكبة: المقاومة متمسّكة بخيار الجهاد

نظّمت “حركة الجهاد الإسلامي” وقفة تضامنية في مخيم الجليل في بعلبك، لمناسبة ذكرى نكبة فلسطين و”انتصاراً لأهل غزة ودعماً لخيار الجهاد والمقاومة”، بمشاركة الفصائل الفلسطينية وممثلين عن الأحزاب اللبنانية.

وتحدّث كل من مسؤول “الجهاد” في البقاع عطا سحويل، إمام المخيم الشيخ بسام كايد، والشيخ سهيل عودة باسم “حزب الله”.

وشددت الكلمات على “تمسّك فصائل وقوى وحركات المقاومة الفلسطينية بخيار المقاومة والجهاد، ومعنا كل جبهات الإسناد في أمتنا العربية والإسلامية من طهران إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن، حتى زوال الكيان الغاصب والقضاء على المشروع الصهيوني فوق أرض فلسطين وفي المنطقة”.