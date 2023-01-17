الثلاثاء 24 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 17 يناير 2023 |
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وقفة تضامنيّة لموظفي "أوجيرو" أمام سنترال صيدا

منذ ساعة واحدة
وقفة لموظفي أوجيرو في صيدا

وقفة لموظفي أوجيرو في صيدا

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نفذ موظفو وعمال هيئة “أوجيرو” بدعوة من المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو”، وقفة تضامنية مع زملائهم في وزارة الاتصالات من أجل إنصافهم وصرف رواتبهم المستحقة منذ ثلاثة أشهر، وذلك أمام سنترال صيدا بالتزامن مع وقفات مماثلة في باقي المناطق.

هذا وتحدث في الوقفة التضامنية، رئيس منطقة الجنوب الهاتفية بالانابة في وزارة الاتصالات محمود الغربي، الذي طالب المعنيين بـ”الاسراع في الإفراج عن مستحقات زملائه في وزارة الاتصالات من رواتب وبدل نقل ومساعدات اجتماعية والمستحقة من نحو ثلاثة اشهر بسبب تحويل الرواتب لوزارة المالية”.

من جهته، أكد نائب رئيس نقابة اوجيرو مازن حشيشو “دعم موظفي اوجيرو لمطالب زملائهم في وزارة الاتصالات”، مطالبا بـ”الإسراع في الافراج عنها لان الموظف يكفيه ما يمر به من ازمات معيشية واقتصادية صعبة وراتبه لم يعد يكفيه فكيف الحال بعدم تقاضيه لمستحقاته”.

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