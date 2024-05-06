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وقفة حداد للإعلام المحلي والعالمي تكريماً لشهداء الصحافة: ليرى العالم همجية العدو

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 6 - مايو - 2024 7:00 مساءً
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نظّم مراسلو الوكالات الاخبارية اللبنانية والعالمية ومحطات التلفزة المحلية والعالمية والمواقع الإخبارية، تكريماً لذكرى شهداء الصحافة اللبنانية، وقفة حداد ودقيقة صمت عن أرواحهم، وخاصة الزملاء فرح عمر، ربيع معماري وعصام عبدالله شهداء العدوان الاسرائيلي على الجنوب، رافعين صورهم ولافتات كتب عليها “إسرائيل تقتل الصحافيين” “الصوت لن يخفت”، “الكاميرا لن تكسر”.

وفي الختام عاد كل إلى موقعه، إما خلف الكاميرا أو حاملاً مكروفونه ليكمل رسالته النبيلة في هذه المنطقة الجريحة، “ليرى العالم همجية وشر هذا العدو الغاصب الذي لا يكلّ ولا يستكين باستباحة أجوائنا وأرضنا ويعبث شراً فيهما ويدمّر القرى ويزهق الأرواح البريئة”.

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