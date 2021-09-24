وقفة رمزية لسائقي الباصات في طرابلس

نفذ سائقو باصات ما يعرف بـ “الروزا”، وقفة رمزية عند مدخل مدينة طرابلس الجنوبي وعمدوا الى تضييق الطريق لساعات، شارك فيه نقيب السائقين في محافظة لبنان الشمالي شادي السيد الذي انتقد “شيوع ظاهرة السوق السوداء التي تتحدى الناس والدولة”.

وسأل: “كيف يمكن ان تعلن وزارة الطاقة سعرا لصفيحة المازوت وتبيعها الشركات بسعر الدولار حسب سعر صرف السوق السوداء؟”، وناشد الدولة “ملاقاة هذه الظواهر بما يليق بمرتكبيها”، مؤكدا ان “هذه الفئة من السائقين باتت تعاني من حصار حقيقي للقمة عيشها، شأنهم شأن جميع اللبنانيين، متروكون لا يجدون ما يسدون به حاجتهم”.

وختم: “نثق بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي يقفان مع الناس ونثق بانهما سيعملان على رفع الغبن عن السائقين”.