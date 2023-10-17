وقفة فلسطينيّة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي: لفتح ممرات إنسانية إلى غزة

نظمت المؤسسات والجمعيات الأهلية والإنسانية الفلسطينية في لبنان، وقفة شعبية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي، في بيروت، طالبت بـ “فتح ممرات إنسانية وتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى قطاع غزة”.

وردد المشاركون في الوقفة شعارات داعمة للقضية الفلسطينية، ومنددة بـ “القصف المدمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة”.

كما رفعت الأعلام الفلسطينية ولافتات داعمة لعملية “طوفان الأقصى”.

وألقى مدير منظمة “ثابت لحق العودة” سامي حمود كلمة المؤسسات والجمعيات الأهلية الفلسطينية في لبنان، وقال: “إن معركة طوفان الأقصى، التي تخوضها المقاومة الفلسطينية فوق أرض فلسطين ضد العدوان الصهيوني الهمجي هي معركة الشرفاء من أمتنا وأحرار العالم في الدفاع عن فلسطين والمسجد الأقصى. كما أنها الرد الطبيعي للمقاومة وحقها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته حتى التحرير والعودة إلى أرضه التي هجر منها قسرًا”.

ودعا إلى “وقف العدوان الإسرائيلي وفتح ممرات عاجلة لإغاثة قطاع غزة وحماية المدنيين وإدخال الغذاء والدواء والوقود”.

من جهته، تحدث مسؤول العلاقات والإعلام في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد” محمد الشولي، أثناء تلاوة المذكرة الإنسانية، عن “انتهاكات وجرائم عدة يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة”، معتبرًا إياها “بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

ودعا “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب في قطاع غزة، في إدانة تلك الجرائم ووقفها ولجم العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في قطاع غزة”.

وفي الختام، سلم وفد من المؤسسات والجمعيات مذكرة إنسانية إلى مندوب بعثة الاتحاد الأوروبي دعت إلى “توفير الإغاثة العاجلة لقطاع غزة”.