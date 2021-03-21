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وقفة لأولياء الطلاب في الخارج أمام مصرف لبنان

21 - مارس - 2021
أولياء الطلاب في الخارج يصعدون

أولياء الطلاب في الخارج يصعدون

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نفذ أعضاء “الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الخارج”، وقفة رمزية أمام مصرف لبنان.

وألقت وفاء السيد أحمد كلمة لفتت فيها إلى أن “أبعاد الأزمة التي يئن تحت مآسيها المواطن المتروك لمصيره المجهول، تتكشف يوما بعد يوم”، مستنكرة “لا مبالاة الطبقة السياسية وتآمرها على المواطنين”. وقالت: “أولادنا هم أوائل ضحايا هذه السلطة بطرفيها السياسي والمالي، السلطة التي تخلت عن دورها في حفظ الاستقرار الاجتماعي، حتى شردت أبناءنا خارج حدود الوطن، بعدما تخلت المؤسسات الدستورية عن تطبيق القانون ولا سيما قانون الدولار الطالبي الرقم 193، وكذلك السلطة القضائية التي تخلت عن دورها في محاسبة السارقين والناهبين للمال العام ومحاسبة المصارف وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف بحق طلابنا”.

أضافت: “أبناؤنا يتظاهرون اليوم في فرنسا وأوكرانيا وإيطاليا وبيلاروسيا، لمساندة كل طلاب لبنان باسم الاتحاد الدولي للشباب اللبناني لماذا؟ لأن هذا الوطن تخلى عنهم لكننا في الجمعية لن نتخلى عن أبنائنا، وليسمع القاصي والداني أن قانون الدولار الطالبي هو أقل حقوق اولادنا لدى هذه الدولة الفاسدة وزعمائها، ولن نتخلى عن المطالبه بتنفيذه”.

ودعت الجمعية الى تجمع أمام مصرف لبنان، السابعة صباح الثلثاء المقبل، “لتحديد الخطوات اللاحقة لليوم الماراتوني الطويل”.

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