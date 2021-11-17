وكالة الفضاء الروسية: سيتم تسليم لبنان كافة الصور الفضائية المتاحة للمرفأ

أفادت وكالة الفضاء الروسية أنه سيتم تسليم لبنان كافة الصور الفضائية المتاحة لمرفأ بيروت سواء قبل الانفجار أو بعده.

يذكر أن رئيس الجمهورية ميشال عون طلب سابقاً من السفير الروسي ألكسندر روداكوف صور الأقمار الصناعية التي تعود للرابع من آب 2020، يوم وقوع انفجار مرفأ بيروت.

كما أشار عون سابقاً إلى الموقف الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وطلب رسمياً من السفير إبلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على هذه الصور، “علها توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد التحقيق القضائي في الجريمة”.

وكان وعد السفير روداكوف بنقل الطلب الرئاسي الى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه.