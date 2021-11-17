الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وكالة الفضاء الروسية: سيتم تسليم لبنان كافة الصور الفضائية المتاحة للمرفأ

17 - نوفمبر - 2021
أضرار انفجار المرفأ

أضرار انفجار المرفأ

A A A
طباعة المقال

أفادت وكالة الفضاء الروسية أنه سيتم تسليم لبنان كافة الصور الفضائية المتاحة لمرفأ بيروت سواء قبل الانفجار أو بعده.

يذكر أن رئيس الجمهورية ميشال عون طلب سابقاً من السفير الروسي ألكسندر روداكوف صور الأقمار الصناعية التي تعود للرابع من آب 2020، يوم وقوع انفجار مرفأ بيروت.

كما أشار عون سابقاً إلى الموقف الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وطلب رسمياً من السفير إبلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على هذه الصور، “علها توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد التحقيق القضائي في الجريمة”.

وكان وعد السفير روداكوف بنقل الطلب الرئاسي الى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه.

    المزيد من أخبار لبنان

    نجاة صليبا
    نجاة عون صليبا تحسم الجدل: ليست مرشحة لرئاسة الجمهورية
    الطقس
    طقس رطب في الأيام المقبلة... ماذا في التفاصيل؟
    النائب ميشال دويهي
    دويهي: إنذار جدي موجه الى الحكومة ومجلس النواب معاً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من جهاز أمن الدولة
    فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
    شاطئ في أنطاليا
    سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
    المغني الراحل جورج الراسي
    الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟