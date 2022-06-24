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وكرٌ لترويج المخدرات في قبضة الأمن

منذ ساعة واحدة
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

بعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة ظاهرة تعاطي مادة “الكريستال ميث”، ونظراً للضرر الكبير الذي تسببه هذه المادة، أعطيت الأوامر للعمل على مكافحة هذه الظاهرة وتوقيف مروجيها.

وفي هذا الإطار، ونتيجة المتابعة الحثيثة، داهمت قوة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي- زحلة في وحدة الشرطة القضائية بمؤازرة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي وكر لترويج هذه المادة في الأشرفية، وأوقفت كل من:

ش. م. (من مواليد عام 1975، لبناني الجنسية)
ط. ف. (من مواليد عام 2004، سوري الجنسية)
وضُبِط بحوزتهما كمية من مادة الكريستال ميث، الكوكايين، الكبتاغون، السالفيا، الماريجوانا، آلة تلحيم النايلون، دفتر لف سجائر، و/5/ هواتف خلوية.

وباستماعهما، اعترف أحدهما بترويج المخدرات في بيروت وضواحيها.

أودعا القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المتخصص”.

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