وكلاء الدفاع عن حسان دياب يخاصمون الدول عن "أخطاء" البيطار

قبل ساعات من موعد جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسّان دياب، تقدّم وكلاء الدفاع عن الأخير المحامون رشيد درباس، أمل حداد وناجي البستاني، بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، اتخذوا فيها صفة الادعاء ضدّ الدولة اللبنانية وطلبوا مخاصمتها على ما يسمّى “الأخطاء الجسيمة”، التي ارتكبها القاضي البيطار ضدّ موكلهم.

أفاد مرجع قانوني لـ “صوت بيروت انترناشونال” أن الدعوى “ارتكزت على نقطتين أساسيتين، الأولى تؤكد أن جريمة انفجار مرفأ بيروت ليست من اختصاص المجلس العدلي، إذ أنه ليس بمجرّد صدور مرسوم عن مجلس الوزراء بإحالتها تصبح من اختصاص هذا المجلس، والثانية تتحدّث عن تخطي البيطار نصّاً دستورياً واضحاً، يحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء دون سواه”.

ورأى المرجع القانوني أنه “يفترض بالقاضي البيطار وفور تبلّغه مضمون الدعوى، أن يوقف كلّ إجراءات الملاحقة بحقّ حسان دياب”، مشيراً إلى أن نص المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية يقول صراحة “لا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب الدعوى ومنذ تقديم الاستحضار، أن يقوم بأي عمل يتعلّق بالمدعي، إلى أن تبتّ الهيئة العامة بأساس الدعوى”.