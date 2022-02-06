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وكيلة عائلة لقمان سليم لصوت الناس: نأمل ان نثبت جنائيا التهمة التي وجّهها القتيل لجهات سياسية معيّنة

7 - فبراير - 2022
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اعتبرت وكيلة عائلة لقمان سليم المحامية ديالى شحادة ان التحقيقات جدّية في جريمة قتل سليم، الا انها غير كافية.

وقالت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “التحقيقات لا بأس بها في جريمة قتل لقمان سليم ولكنها غير كافية وينقصها بعض المعلومات ولكن التحقيقات فيها شيء من الجديّة”.

واضافت: ” املنا ان نستطيع ان نثبت جنائيا التهمة التي وجّهها القتيل قبل مقتله لجهات سياسية معيّنة”.

واعتبرت شحادة ان شعبة المعلومات والاجهزة المعنية قامت باجراء تحقيقات اظهرت جدية ولكن ينقصها جوانب لم تتناولها.

وتابعت: “نتمنى من القاضي ان يلبي طلبات المحامين لجهة التوسع في التحقيقات”.

وردا على سؤال حول معلومات صرحت بها احدى الصحافيات عن عمل لقمان سليم على ملف تبييض اموال لحزب الله، قالت: “اي شخص لديه معلومات يعتبر انها جدية وقد تفيد التحقيق فليتوجه بها الى قاضي التحقيق ولكننا لا نستطيع ان نتبنّاها لأننا كعائلة ومحامين لا نمتلك مثل هذه المعلومات”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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