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وكيل الرائد النداف لـ "صوت بيروت انترناشونال": اخلاء سبيله غير معلّل

15 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 15 - أبريل - 2021 5:40 مساءً
الرائد جوزف ميلاد النداف

الرائد جوزف ميلاد النداف

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بعد ثمانية اشهر امضاها موقوفا في المديرية العامة لامن الدولة الذي ينتمي الى عديدها اخلي سبيل الرائد جوزف ميلاد النداف.

الرائد النداف اوقف مع ضباط وعناصر وموظفين في المرفأ بناء على مذكرات توقيف اصدرها المحقق العدلي السابق فادي صوان . الا ان المحقق العدلي طارق البيطار الذي خلف صوان استجوب الموقوفين للمرة الثانية وقرر البت بطلبات اخلاء السبيل المقدمة من وكلاء الدفاع حيث وافق على اخلاء سبيل 6 منهم.

“صوت بيروت انترناشونال” تواصل مع وكيل الدفاع عن النداف المحامي سمير ابي رعد الذي اكد ان موكله اصبح خارج مكان توقيفه. لافتاَ الى انه اذا اقتضى الامر استيضاح امور معينة من قبل المحقق العدلي سيحضر امامه لحين صدور القرار الاتهامي.

واشار ابي رعد الى ان اخلاء السبيل الذي وافق عليه القاضي البيطار خلافا لرأي النيابة العامة التمييزية غير معلل، ولكنه اشترط منع السفر بانتظار صدور القرار الاتهامي واحالة الملف مع الموقوفين للمحاكمة العلنية امام المجلس العدلي .

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