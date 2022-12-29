وكيل عائلة زينة كنجو: قاتلها في قبضة السلطات السويدية

أفاد وكيل عائلة المغدورة زينة كنجو المحامي أشرف الموسوي أن “القضاء السويدي أوقف القاتل ابراهيم الغزال، إنفاذاً لمذكرة الانتربول الدولية الصادرة في حقه من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات على خلفية قتله زوجته زينة كنجو، وبعد صدور مذكرة توقيف غيابية في حقه من قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا، في انتظار استرداده من دولة السويد ومحاكمته في بيروت أصولاً”.

يذكر أن عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو وجدت مقتولة خنقاً في منزلها الزوجي في بيروت حسب تقرير الطب الشرعي الذي قال إن الوفاة تمت “بكتم النفس”.