"ولعت "بين وزيرين في السراي الحكومي!

علمت الـLBCI ان سجالًا حادًا اندلع خلال الجلسة الوزارية بين الوزيرين هكتور حجار وعصام شرف الدين حول زيارة الأخير لسوريا والصلاحيات في ملف النزوح السوري.

وجرى تباد للاتهامات بين وزير المهجرين ووزير الشؤون الاجتماعية على خلفية مواقف وزير المهجرين والتي اعتبرها وزير الشؤون الإجتماعية “مزايدات”.

من جهته غرد مدير مركز الإرتكاز الاعلامي سالم زهران على صفحته على تويتر كاتباً: “ما حصل الليلة من “إشتباك كلامي” بين عدد من الوزراء حول صلاحيات متابعة ملف النازحين السوريين والزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير شرف الدين إلى دمشق يدل على عدم جدية في التعاطي مع الملف..”

وتابع زهران “نعم كادوا أن يتضاربوا حول من يرأس الملف !!

بدل أن يتناقشوا في الأساس..”

وختم زهران تغريدته متعجباً بكلمة “هزلت..!”

وكان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين قد قام بزيارة إلى سوريا، رافقه وفد ضمّ عضو المجلس السياسي ومنسّق الملف السوري في الحزب الديمقراطي اللبناني لواء جابر، ومستشاره الإعلامي جاد حيدر، والتقى وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، المكلّف بملف النازحين السوريين، ووزير الداخلية اللواء محمد الرحمون.

وبحث شرف الدين مع مخلوف الخطة الموضوعة من قبله لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم بصورة آمنة وكريمة وطوعية، والإجراءات المتخذة من قبل الجانب السوري لتوفير عودة آمنة وسريعة لهم وفق جداول زمنية محددة من قبل الجانبين.