ولو بعد 20 سنة “حزب الله” لن يمنح “التيار” الثلث المعطل

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علمت جريدة “المستقبل” عن مداولات لقاء بكركي، أنّه وبعد انطلاق النقاش بين المجتمعين إثر انتهاء كلمة البطريرك الماروني، توجّه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى الراعي، قائلاً: “يا سيدنا المشكلة في الحكومة لا دخل لها لا بمثالثة ولا بموسكو ولا بإيران، بل هي متعلقة فقط بمسألة الثلث المعطل والتيار الوطني الحر هو وراء هذه المشكلة”.

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وأردف: “سأقولها بصراحة إذا كان التيار الوطني يعتبر نفسه صبوراً فليعلم بأنّ حزب الله صبور أكثر ويستطيع الانتظار 20 سنة ولن يمنحه الثلث المعطل. القصة عالقة هنا فليتخلّ التيار عن وزير من الـ11 وزيراً عندها تتألف الحكومة.

 

المصدر المستقبل

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