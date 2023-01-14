وليام نون بعد الإفراج عنه: مستمرون حتى معرفة حقيقة ما جرى في 4 آب

خرج الناشط وليام نون من مديرية امن الدولة في الرملة البيضاء بعد إخلاء سبيله، بعد الاحتجاجات الشعبية والمطالبات الكبيرة التي رافقت فترة توقيفه، منذ مساء أمس الجمعة وحتى لحظة إطلاق سراحه.

نون وفور خروجه من مديرية أمن الدولة توجه إلى فوج إطفاء بيروت، حيث صرح لصوت بيروت إنترناشونال أنه لم يتعرض لأي مخالفة من مخالفات القانون، والتوقيف جرى بسبب إشارة القضاء، والتعاطي معه في مركز امن الدولة كان ضمن الاحترام.

كما اكد نون انه مستمر بالمطالبة بتحقيقات 4 آب، وطالما التحقيق “غير ماشي رح نبقى مستمرين بمسيرة المطالبة بمعرفة حقيقة انفجار المرفأ”.

نون توجه بالشكر لكل من سانده ووقف معه وخص بالشكر الشيخ اللقيس والبطريرك الراعي المطران عبد الساتر وجميع النواب الذين ساندوه في هذه المحنة.

ورسالة نون إلى القضاء كانت، هي المطالبة بمعرفة حقيقة استشهاد أفراد فوج بيروت في مرفأ بيروت.

محامي نون قال في تصريح له “وليم خرج ولا نريد من أحد أن يُفسد علينا هذه الفرحة وقد وقّع وليم على تعهد لعدم التوجّه بشتائم للقضاة وعدم التعرّض لقصر العدل بالحجارة”.

المرشح لرئاسة الجمهورية النائب ميشال معوض، أكد في تصريح لمراسل صوت بيروت إنترناشونال ان لبنان كان وسيبقى ارض الحرية، مستنكراً مسار الدولة البوليسية في لبنان، مؤكداً على مواجهة هذا المسار الخطير.