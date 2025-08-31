الأحد 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
وليد البعريني: الجيش لم يقصر يوماً بتقديم التضحيات من أجل لبنان

النائب وليد البعريني

النائب وليد البعريني

رأى عضو تكتّل الاعتدال الوطنيّ النّائب وليد البعريني أن “لبنان يدخل في اسبوع مفصلي بانتظار جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة القادم”.

وأضاف خلال سلسلة لقاءات واستقبالات: “دعمنا مطلق للحكومة ورهاننا الوحيد على الجيش اللبناني، وأملنا أن يلاقي الثنائي الشيعي الإجماع الوطني فينخرط الجميع بمشروع الدولة الوحيدة الموكلة احتكار السّلاح كله.”

وتابع: “نقول لقيادة حزب الله، حمايتكم الحقيقية هي بالدولة والوحدة الوطنية، والخطر الاكبر علينا وعليكم هي الفتنة والحرب الاهلية التي تهددون بها، والتي تخدم اسرائيل ولا تفيد اي طرف لبناني.”

وشدّد البعريني على أن “معالجة الاحتلال الاسرائيلي لأراضٍ لبنانيّة ووقف الخروقات لا يكون بالسلاح الذي شكل الذريعة لاسرائيل لترتكب ما ارتكبته، بل بتوحيد الصوت خلف الدولة لتكون هي صاحبة القرار الوحيد، وعلى اي حال كلنا شركاء فيها، فليست ضد الشيعة ولا ضد غيرهم، بل هي دولة لبنانية حريصة على كل المكونات والاطراف.”

وتقدّم بالعزاء من قيادة الجيش اللبناني وأهالي الشهداء “الذي استهدفتهم اسرائيل منذ ايام”، مؤكدًا أن “الجيش لم يقصر يومًا بتقديم التضحيات لاجل لبنان”.

ونوه بالتمديد لليونيفيل مثنيًا على “جهود أصدقاء لبنان لإقرار هذا التمديد”. كما رحّب أيضًا بـ”بدء تسليم السّلاح الفلسطيني من المخيمات”، داعيًا “الفصائل التي ما تزال تعاند الى الالتزام بالقرار السّياديّ اللبناني”.

وختم البعريني: “اعاننا الله على تجاوز المرحلة الخطيرة التي تمر بنا، وألهم المعنيين الحكمة ووهبهم نفسًا وطنيًا نحن بأمس الحاجة إليه اليوم”.

