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وليد البعريني: الجيش وحده لمكلف حمل السلاح

منذ دقيقتان
وليد البعريني

وليد البعريني

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كتب النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصّة “أكس”: “في عيد الجيش، نجدّد ونكرّر المعادلة التي نؤمن بها ونرددها دائمًا بأن الرهان المطلق على الجيش اللبناني المولج وحده حماية لبنان، والمكلف وحده حمل السلاح لاداء هذه المهمة. واجبنا أكثر من أي وقت مضى العمل وفق هذه المعادلة عبر تحقيق حصرية السلاح ودعم الجيش والالتفاف حول الدولة فقط”.

وفي وقت سابق وجّه النائب وليد البعريني نداءً تحذيريًا إلى العكاريين واللبنانيين عمومًا، دعاهم فيه إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتخزين المواد الأساسية، قائلاً: “تموّنوا ولا تستهتروا، فالقادم سيء والندم لن ينفع”.

واعتبر البعريني أن لبنان خرج من “حرب الإسناد” نصف سالم، أما الحرب المقبلة التي وصفها بـ”حرب الانتحار”، فلا أحد يعرف كيف سينجو منها أو ما إذا كان الخروج منها ممكنًا، داعيًا إلى الوعي والاستعداد لمواجهة ظروف صعبة قد تطرأ في أي لحظة.

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