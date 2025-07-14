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وليد البعريني: سلاح حزب الله "مصدر قلق" ولا بدّ من حلّه

14 - يوليو - 2025
النائب وليد البعريني

النائب وليد البعريني

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نفى النائب وليد البعريني، أن “يكون أهالي عكار قد لحظوا أي تهريب للأسلحة عبر الحدود السورية”، مشيرا الى ان “التهريب يقتصر على البشر إنما لا مظاهر مسلّحة تدعو إلى القلق”.

ورأى البعريني في حديث إلى “صوت كل لبنان” أن “لا كلام توم باراك ولا غيره سيؤثر على عقيدة حزب الله في ما خص السلاح”، مشددا على “ضرورة ان تكون هناك وحدة لبنانية لإزالة كل المخاطر المحدقة بلبنان”.

واعتبر أن “موضوع سلاح حزب الله يشكّل مصدر قلق ولا بدّ من حلّه”.

وعن الكلام أن طرابلس الشام هي سوريّة، رفض البعريني هذا الكلام ، مشددا على ان “طرابلس لبنانية ولا أحد يقبل غير ذلك”.

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