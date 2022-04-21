بخاري يزور دار الفتوى ومطرانية الموارنة في طرابلس

زار السفير السعودي في لبنان وليد البخاري مدينة طرابلس اليوم، استهلها بلقاء القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام الذي استقبله في مكتبه في دار الفتوى، في حضور رئيس دائرة اوقاف طرابلس الشيخ بسام بستاني.

ورحب المفتي إمام بـ”الضيف الكريم سفير مملكة الخير”، مؤكدا أن “زيارة معاليه تشكل نافذة أمل لطرابلس ولجميع اللبنانيين”، بدوره عبر السفير بخاري عن سروره بالزيارة ومحبته لطرابلس، مؤكدا “عمق العلاقة مع لبنان ومواطنيه”.

كما وزار السفير السعودي رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، في دار المطرانية في طرابلس وشكلت الزيارة مناسبة لتبادل التهاني بعيد الفصح وشهر رمضان، وبحث الطرفان خلال اللقاء في “العلاقة التاريخية التي تجمع لبنان بالمملكة العربية السعودية والعلاقات الحياتية والانسانية بين مختلف الثقافات والأديان والحضارات”.

المطران سويف أبرز “أهمية دخول المنطقة في دينامكية الحوار وبناء السلام حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التنعم بتاريخ المنطقة وحضاراتها الغنية، فهذه المنطقة هي الحاضرة دائما لأن تشكل نموذجا للعالم بأسره تتجسد فيه أبهى صور لقاء الثقافات وحوار الاديان الهادفة دائما الى تعزيز مفهومي الاخوة الانسانية وبناء السلام”.

وتم البحث في “الواقع الحالي لمدينة طرابلس ودورها الاساسي في الحوار الحياتي اليومي والحضور التاريخي للمسيحيين فيها ودورهم في تعزيز ثقافة اللقاء المبني على أسس المحبة والاخوة”.