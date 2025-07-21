وليد جعجع لـ"صوت بيروت": علقنا الإضراب كبادرة إيجابية تجاه موقف الرئيس عون

اعلن رئيس رابطة موظفي الادارة العامة وليد جعجع من قصر بعبدا بعد لقائهم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأسبوع الماضي تعليق اضراب موظفي الادارة العامة حتى إشعار آخر “لنبادل فخامة الرئيس ايجابياته”.

وشدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على تفهمه لمعاناة موظفي الادارة العامة ووقوفه الى جانبهم متمنياً عليهم المساعدة على تأمين نجاح الموسم السياحي في الصيف وواعداً بعرض مطالبهم وواقعهم على مجلس الوزراء وقدم الوفد الى الرئيس عون ورقة مطلبية تهدف الى تحسين اوضاع الموظفين وضمان حقوقهم وتعزيز كفاءة الادارة العامة بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية والاستقرار الوظيفي.

ومن أبرز المطالب: تحسين الرواتب والتعويضات إصلاح الادارة العامة، وتحسين بيئة العمل تعزيز الضمانات الاجتماعية والصحية رفض الخصخصة، والحفاظ على القطاع العام تعزيز وتفعيل دور مجلس الخدمة المدنية تثبيت المتعاقدين وفقاً للاصول، بدوام كامل عبر مجلس الخدمة المدنية تفعيل آلية التقييم والترفيع والترقية على أساس الجدارة والكفاءة والاستحقاق رفع السن القانونية للتقاعد الى 68 عاماً احتساب الحقوق التقاعدية على اساس الراتب الاخير للتقاعد.

والسؤال هنا هل سيتمكن الموظفين من انتظار انتهاء الموسم السياحي من أجل نيلهم حقوقهم كما قال الرئيس عون خلال جلسة مجلس الوزراء التي أقرت بحقوق الموظفين لكن لم تبت بها؟.

في هذا الإطار يقول رئيس رابطة موظفي الادارة العامة وليد جعجع في حديث لـ”صوت بيروت أنترناشونال”: زيارتنا إلى رئيس الجمهورية اتسمت بالإيجابية إذ أنه اعترف بكل مطالب الموظفين، وقال إنها محقة وبأنه سيعرضها على مجلس الوزراء وهذا ما حصل.

وإذ كشف جعجع عن اجتماع قريب مع رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، “وسنعمل مع كل الفعاليات من أجل أن نتعاون في سبيل الوصول إلى حقوقنا” قال: في الوقت الذي لا يمكننا انتظار انتهاء الموسم السياحي من أجل نيلنا حقوقنا لكن لا يمكننا أن تعرقل الموسم السياحي فنحن نريد الإثنين معاَ حقوقنا والحفاظ على البلد.

لافتاً إلى أن الأولوية اليوم هي لضم المثابرة وبدل الإنتاجية في صلب الراتب واعطائنا ٦٠% من حقوقنا على الأقل كحد أدنى كي نستطيع أن نعيش.

وأكد جعجع أنه لا يمكن الإنتظار إلى العام ٢٠٢٦ أو إلى العام ٢٠٣٠ كما يتم الحديث لأن هذا مقبرة للمطالب والحقوق “والمصيبة تجمع الموظفين بما فيهم وزارة المالية التي تجبي الضرائب على أساس سعر صرف ٩٠ ألف للدولار الواحد “، متسائلاً لماذا لا يتم معاملة الموظف على هذا الأساس سيما وأن عدد موظفي الإدارة العامة قليل لا يتعدى ٨٠٠٠ موظف كما كشف جعجع عن إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي.

ومن المتوقع درس حقوق الموظفين والبت بها “والأمور إيجابية ونحن لا يمكننا أن نكون سلبيين لأننا لا نريد أن نؤذي البلد” لافتاً إلى ان الرئيس عون وضع الأمور على السكة الصحيحة أما التنفيذ فهو مسألة وقت صغيرة بين أسبوع وأسبوعين وبالنسبة للمطالب الملحة شدد جعجع على ضم المساعدات في صلب الراتب إضافةً إلى مسألة الدوام (من الثامنة الساعة الثانية)، مشيراً إلى أن هناك تجاوباً ومن الممكن أن يصدر شيئ هذا الأسبوع من مجلس الوزراء “ونحن إجتماعاتنا مفتوحة و نحن علقنا الإضراب لكن لم نلغيه كبادرة إيجابية ونحن نريد أن نقدم الخدمة للمواطن و لسنا دعاة للتعطيل أو لتخريب البلد.