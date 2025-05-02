وليد جنبلاط إلى دمشق خلال ساعات!

كشفت مصادر لقناة ”العربية“ أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط يعتزم التوجه إلى دمشق خلال الساعات المقبلة، في تحرك يأتي في وقت حساس يشهد فيه الجنوب السوري توترات أمنية متصاعدة.

من المتوقع أن تركز المحادثات بين جنبلاط والمسؤولين السوريين على تعزيز الحوار بين الطائفة الدرزية والحكومة السورية، والعمل على إيجاد حلول سلمية للتحديات الأمنية والسياسية الراهنة.

الزيارة المرتقبة لجنبلاط تأتي بعد أيام من اشتباكات في مناطق جنوب دمشق، بما في ذلك جرمانا وصحنايا، بين القوات السورية ومجموعات مسلحة. وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مما أثار قلقًا واسعًا في صفوف المجتمع الدرزي في لبنان وسوريا.

وقد عقد المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في لبنان اجتماعًا استثنائيًا في دار الطائفة في بيروت، برئاسة شيخ عقل الطائفة، الشيخ سامي أبي المنى، وحضور جنبلاط وعدد من الشخصيات السياسية والدينية. وقد تم تخصيص الاجتماع لمناقشة تداعيات الاعتداءات التي طالت أبناء الطائفة في جبل العرب، والتوترات الأخيرة في سوريا، بهدف بلورة موقف جماعي يواكب المساعي السياسية والدينية الجارية لتطويق الأزمة ومنع انفلات الوضع الأمني.

جنبلاط شدد خلال الاجتماع على ضرورة منع استغلال التوترات، مؤكدًا رفضه للتدخل الإسرائيلي وأي محاولات لتوريط الدروز في صراعات إقليمية. كما دعا إلى إجراء تحقيق شفاف بشأن أحداث جرمانا، محذرًا من محاولات استغلال الطائفة الدرزية لإشعال فتنة داخلية.