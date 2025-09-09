الثلاثاء 17 ربيع الأول 1447 ﻫ - 9 سبتمبر 2025 |
وليد جنبلاط: الآتي أعظم

منذ 51 دقيقة
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط على منصة “أكس”: “يبدو أن ليس هناك من حدود للارهاب الإسرائيلي فبعد أن ضرب سفينة من أسطول السلام والتضامن مع أهل غزة ها هو يعتدي على دولة قطر التي حاولت التوسط في قضية الرهائن على امل وقف حرب إبادة الشعب الفلسطيني والآتي أعظم”.

