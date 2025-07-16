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وليد جنبلاط: تدمير مبنى وزارة الدفاع السورية لا علاقة له بحماية الدروز

منذ 3 دقائق
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أن تدمير مبنى وزارة الدفاع السورية لا علاقة له بحماية الدروز.

ودعا جنبلاط في تصريح لقناة “الجديد”، يوم الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع للمضي بمؤتمر وطني جامع.

وشدد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي على أن السلاح في السويداء يجب أن يكون ضمن الدولة السورية بعد إتمام المصالحة.

وأكد الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط الثلاثاء، على أنه يجب التوصل إلى حل سياسي برعاية الدولة السورية في⁧ السويداء، مؤكدا أن إسرائيل لا تحمي أحدا.

وأكد جنبلاط أنه “لا بد من تسليم السلاح الثقيل ولا يمكن أن يكون بيد الفصائل في السويداء”، مشيرا إلى أنه “يجب الخروج من التردد في تصريحات بعض الرئاسات الروحية للطائفة الدرزية بدل التحريض”.

كما أوضح أنه “لا بد من الوصول إلى وقف إطلاق النار تمهيدا لمصالحات في السويداء، ولا بد من حل سياسي برعاية الدولة”، مضيفا: “لا يتوهم أحد في السويداء بأن إسرائيل ستحميهم”.

وتابع قائلا: “بالأساس إسرائيل لا تحمي أحدا وإسرائيل تريد الفوضى في سوريا وتريد تحويل التاريخ العربي المشرقي لدروز سوريا وتشويهه لذلك يجب ألا نقع في الفخ الإسرائيلي”.

كما أعرب جنبلاط عن رفضه لأي نداءات للخارج تحت ذريعة حماية الدروز، على خلفية أحداث السويداء في سوريا.

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