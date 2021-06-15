وليد جنبلاط: لن نخون هويتنا وتراثنا

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر:

“كل التنظيرات الحديثة والقديمة تصب في تجريدنا من اصولنا العربية والتاريخية.هناك نظرية تحالف الاقليات لاحزاب الممانعة وهناك التعددية الحضارية القديمة التي تتلاقى مع مشروع الفدرالية الحديث العهد .ان كمال جنبلاط استشهد من اجل عروبة لبنان وفلسطين .لن نخون هويتنا وتراثنا وشهداءنا.”

كل التنظيرات الحديثة والقديمة تصب في تجريدنا من اصولنا العربية والتاريخية.هناك نظرية تحالف الاقليات لاحزاب الممانعة وهناك التعددية الحضارية القديمة التي تتلاقى مع مشروع الفدرالية الحديث العهد .ان كمال جنبلاط استشهد من اجل عروبة لبنان وفلسطين .لن نخون هويتنا وتراثنا وشهداءنا pic.twitter.com/6wtsZyo3fG — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 15, 2021