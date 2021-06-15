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وليد جنبلاط: لن نخون هويتنا وتراثنا

15 - يونيو - 2021
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر:

“كل التنظيرات الحديثة والقديمة تصب في تجريدنا من اصولنا العربية والتاريخية.هناك نظرية تحالف الاقليات لاحزاب الممانعة وهناك التعددية الحضارية القديمة التي تتلاقى مع مشروع الفدرالية الحديث العهد .ان كمال جنبلاط استشهد من اجل عروبة لبنان وفلسطين .لن نخون هويتنا وتراثنا وشهداءنا.”

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