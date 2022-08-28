وليد جنبلاط: لن يأتي الغاز المصري ولا الكهرباء الأردنية

كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”: “لن يأتي الغاز المصري ولا الكهرباء الأردنية ولا الفيول الجزائري طالما لم نرفع التسعيرة وتنشأ الهيئة الناظمة”.

وأضاف، “ما جدوى الهيئة الناظمة إذا كانت معدومة الصلاحية مثل هيئة النفط”.

وختم جنبلاط بالقول: “كفى هروب إلى الأمام، إن تفعيل الجباية ووقف الهدر وإدارة جيدة هو مدخل للحل لكن هل تسمح قوى التسلط”.

لن يأتي الغاز المصري ولا الكهرباء الاردنية ولا الفيول الجزائري طالما لم نرفع التسعيرة وتنشأ الهيئة الناظمة .وما جدوى الهيئة الناظمة اذا كانت معدومة الصلاحية مثل هيئة النفط .كفى هروب الى الامام ،ان تفعيل الجباية ووقف الهدر وادارة جيدة هو مدخل للحل لكن هل تسمح قوى التسلط #كهرباء pic.twitter.com/OkX39XJz29 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) August 28, 2022