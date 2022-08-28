الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
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وليد جنبلاط: لن يأتي الغاز المصري ولا الكهرباء الأردنية

منذ 12 دقيقة
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”: “لن يأتي الغاز المصري ولا الكهرباء الأردنية ولا الفيول الجزائري طالما لم نرفع التسعيرة وتنشأ الهيئة الناظمة”.

وأضاف، “ما جدوى الهيئة الناظمة إذا كانت معدومة الصلاحية مثل هيئة النفط”.

وختم جنبلاط بالقول: “كفى هروب إلى الأمام، إن تفعيل الجباية ووقف الهدر وإدارة جيدة هو مدخل للحل لكن هل تسمح قوى التسلط”.

 

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