وليد جنبلاط يجدد مطالبته بالتسوية: اساس في الحياة والسياسة

غرد رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر كاتباً: “لا يمكن الاستمرار في هذه الحالة الانتظارية من قبل بعض المسؤولين وحالة البلاد تتراجع في كل يوم في غياب الحكومة”.

وأضاف: “آن الاوان لجعل التسوية فوق كل اعتبار بعيدا عن الحسابات الشخصية الضيقة، ان مبدأ التسوية ليس بدعة بل اساس في الحياة وفي السياسة، وتذكروا ان الحقد يقتل صاحبه أولاً”.

يذكر أن جنبلاط اعتبر سابقاً أن غياب الحكومة وعدم الوصول إلى معالجات جدية، هما السبب في الوضع الراهن”، وقال: “لا أحد يفكر فينا، والفرنسي قال لا يمكننا الإستمرار إلا إذا شكلنا حكومة، وتشكيل حكومة وضع برنامج واضح بدءا من الكهرباء قد يجعلنا على الخط الصحيح”.

وشدد على “تشكيل حكومة لمحاورة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. فعلى ماذا نحن مختلفون؟ على حقيبتي العدل والداخلية؟ الجميع يتمترس خلف طائفته ويزايد علينا. على الحريري أن يقوم بتضحية، فهل التسوية عيب؟ ولتسوية ليست غلط لأجل الشعب اللبناني. فليكن الحريري عمليا، ونحن نساعده إذا أراد لإنجاز مهمة تشكيل الحكومة. فهذا مطلب كل الدول التي عجزت عن تسهيل التأليف. ومن ثم هم ما عندهم هم إلا لبنان؟”.