وليد جنبلاط يحذّر من شركات النفط الوهمية

شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر على أن الاهم لبنانيا يبقى ان تشكَّل الشركة الوطنية للحفاظ على الثروة الوطنية بعيدا عن أي وصاية محلية وشركات النفط الوهمية التي شكلت.

وقال جنبلاط عبر حسابه على تويتر:

“اما وقد جرى الترسيم دون مشاكل ودون حرب ووفق الدبلوماسية التي اوصيت بها المدعومة بالمسًيرات يبقى الاهم انشاء الشركة الوطنية للنفط بعيدا عن اي وصاية سياسية محلية وبعيدا عن الشركات الوهمية التي شكلت من قبل السماسرة .والا افضل على هذه الثروة ان تبقى حيث هي”.

اما وقد جرى الترسيم دون مشاكل ودون حرب ووفق الدبلوماسية التي اوصيت بها المدعومة بالمسًيرات يبقى الاهم انشاء الشركة الوطنية للنفط بعيدا عن اي وصاية سياسية محلية وبعيدا عن الشركات الوهمية التي شكلت من قبل السماسرة .والا افضل على هذه الثروة ان تبقى حيث هي #النفط pic.twitter.com/LoDYCbbAGe — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 11, 2022