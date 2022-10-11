الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444 ﻫ - 11 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وليد جنبلاط يحذّر من شركات النفط الوهمية

منذ 5 دقائق
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

A A A
طباعة المقال

شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر على أن الاهم لبنانيا يبقى ان تشكَّل الشركة الوطنية للحفاظ على الثروة الوطنية بعيدا عن أي وصاية محلية وشركات النفط الوهمية التي شكلت.

وقال جنبلاط عبر حسابه على تويتر:

“اما وقد جرى الترسيم دون مشاكل ودون حرب ووفق الدبلوماسية التي اوصيت بها المدعومة بالمسًيرات يبقى الاهم انشاء الشركة الوطنية للنفط بعيدا عن اي وصاية سياسية محلية وبعيدا عن الشركات الوهمية التي شكلت من قبل السماسرة .والا افضل على هذه الثروة ان تبقى حيث هي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    البطريرك الماروني بشارة الراعي
    الراعي: الليل الطويل ستزول ظلمته مع انتخاب رئيس جديد
    الولايات المتحدة - لبنان
    السفيرة الأميركية: المصارف في لبنان ستسلك طريق التعافي قريباً
    تكتل لبنان القوي
    تحذير عال النبرة من تكتل "لبنان القوي"!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    انفجار ضخم في مدينة اسطنبول
    بالفيديو.. قتلى وجرحى بانفجار ضخم في مدينة اسطنبول
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    يُدعى سمير.. الكشف عن هوية منفذ جسر القرم
    وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض
    الكوليرا في لبنان.. الأبيض يتأكد من توافر المخزون الكافي من الأمصال