وليد جنبلاط يشعر بـ"الخجل" بسبب صورة!

دان الرئيس الأسبق للحزب “الاشتراكي الديمقراطي” وليد جنبلاط، اليوم الاثنين، في منشور له عبر منصة “إكس”، رفع صورة كمال جنبلاط خلف جثمان جندي اسرائيلي من الطائفة الدرزية.

وقال جنبلاط: “أشعر بالخجل الشديد من هذه الصورة لدرجة أن الدروز من فلسطين يرفعون صور السلطان الأطرش وكمال جنبلاط خلف العلم الإسرائيلي الذي يغطي نعش جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي”.

وقال: “يا لها من إهانة لذكرى هذين البطلين العربيين العظيمين”.

و أرفق منشوره بهاشتاغ “فلسطين”.

I am so ashamed of this image that Druzes from Palestine are raising the portraits of Sultan Attrache and Kamal Joumblatt behind an Israeli flag covering the coffin of an IDF soldier .what an insult to the memory of these two great Arab heroes #palestine https://t.co/7bJqF6fTLb

— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 17, 2024