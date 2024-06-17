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وليد جنبلاط يشعر بـ"الخجل" بسبب صورة!

منذ ساعتين
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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دان الرئيس الأسبق للحزب “الاشتراكي الديمقراطي” وليد جنبلاط، اليوم الاثنين، في منشور له عبر منصة “إكس”، رفع صورة كمال جنبلاط خلف جثمان جندي اسرائيلي من الطائفة الدرزية.

وقال جنبلاط: “أشعر بالخجل الشديد من هذه الصورة لدرجة أن الدروز من فلسطين يرفعون صور السلطان الأطرش وكمال جنبلاط خلف العلم الإسرائيلي الذي يغطي نعش جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي”.

وقال: “يا لها من إهانة لذكرى هذين البطلين العربيين العظيمين”.

و أرفق منشوره بهاشتاغ “فلسطين”.

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