وليد فارس: رواية "الفصل السابع" ضربة استباقيّة من "حزب الله"

صدر عن الدكتور وليد فارس من واشنطن بيان قال فيه:

إنّ تمرير روايات تزعم أن الحكومة اللبنانية تسعى للتصدي لوضع القرار ١٧٠١ تحت الفصل السابع، هو عمليًا بطلب من الميليشيا الإيرانية يهدف إلى ضرب آمال اللبنانيين المطالبين بالفصل السابع. ولكن الواقع هو أن مجلس الامن لم يكن عمليًا يعمل على وضع القرار تحت الفصل السابع بعد، بل المحور الإيراني يزعم أن الأمر كان “مطروحًا” وتصدت له الحكومة ليظهر نفسه أنه كسب معركة وهمية. فلا الأمم المتحدة كانت في هذا الجو، ولا الحكومة اللبنانية “أسقطته”. إنها معركة طواحين هواء لم تحصل أساسًا. ولكن حزب الله يقوم بضربة استباقية ديبلوماسية وإعلامية ليمرر رسالة للمعارضة اللبنانية بأنّ أصدقاء لبنان في أميركا غير قادرين على فرض الفصل السابع على القرارين ١٥٥٩ و١٧٠١.

أما الحقيقة فهي أن الأمين العام بإمكانه أن يضع ملف الفصل السابع على جدول أعمال مجلس الأمن في حالتين. الأولى إذا حصلت حوادث كبرى في البلاد، والثانية إذا تقدمت جهة كبيرة داخل لبنان بطلب بهذا الاتجاه. ومع صدور بيان إعلامي وقعه العشرات من أعضاء البرلمان اللبناني مطالبين بتنفذ القرارين ١٥٥٩ و١٧٠١، باتت آلية الطلب الرسمي للتنفيذ أقرب إلى الواقع، مما دفع بالحزب إلى الضغط على الحكومة لتقوم بهكذا التفاف إعلامي، أي استباق لأية عريضة نيابية بهذا الاتجاه.

لذلك نصيحتنا لنواب المعارضة ان يستغلوا المناسبة ويصدروا بيانًا يطالب بخطوات عملية لإدخال الفصل السابع في القرارين، بل وأن يوجهوا مذكرة بهذا الخصوص إلى الأمين العام للأمم المتحدة. فالبداية في وضع الفصل السابع على الطاولة الآن، هو عبر مطالبة نيابية ولو كانت أقلية.