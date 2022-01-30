وليد فارس: الورقة الكويتية تهيّئ لمشروع يتمّ التحضير له في الكونغرس

كشف امين عام المجموعة النيابية الاطلسية ومستشار السياسة الخارجية السابق لدونالد ترامب، وليد فارس، ان الورقة الكويتية تهيّئ لمشروع يتمّ التحضير له في الكونغرس قوامه اقامة منطقة خالية من الميليشيات في لبنان.

وقال فارس في حديث لـ”صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: ” لورقة الكويتية جزء من مبادرة عربية من بلدان قررت ان تقوم بهذا التحرك بعد ان بات لبنان منصّة لاطلاق اعمال ضد التحالف العربي وباعتقادي انها مهمة مع ضغط سيأتي من مكان آخر “.

وتابع: “بتقديرنا ان ايران وحزب الله يعتبران ان هناك وقتا ضائعا حتى الانتخابات الاميركية ولن يقدّما تنازلات كبرى”.

ورأى انه “حين يتحدث المجتمع الدولي عن الاستقرار في لبنان يعني ذلك الحفاظ على “ستاتيكو” على ما هو عليه اليوم”.

وقال: “الـ”ستاتيكو” الحالي يقوم على سيطرة حزب الله على غالبية المناطق اللبنانية ولكنه بعج 17 تشرين بات هشّا وحزب الله امام حلين الصدام او الامتثال للـ1559 وفق خطة امنية او مشروع مرحلي لتنفيذ القرار وهو يشمل منطقة خالية من الميليشيات من بيروت حتى عكار”.

واضاف: “على حزب الله ان يقبل ان يكون هناك مناطق في لبنان (بيئتها معارضة له) خالية من الميليشيات اذ ان الصدام غير مطلوب”.

وتابع: “المطروح مشروع يتمّ مناقشته في الكونعرس حول منطقة خالية من الميليشيات يحميها الجيش اللبناني وتفتح المجال امام المساعدات والاستثمارات وهذا المشروع امني بحت وبعده كلّ الحريّة للبنانيين ليتفقوا حول المستقبل”.

وشدد على ان “الخلاص الاقتصادي للبنان لا يمكن ان يتمّ في ظل الستاتيكو الحالي القائم”.

وقال ردا على سؤال: “لا نية لاستعمال اي قوة عسكرية في لبنان حتى في اميركا ولكن هناك وسائل اخرى منها اقتصادية وعقوبات وغيرها”.

وختم: “الورقة الكويتية تهيّئ لما يتحضّر في الكونغرس.. واذا نجح الضغط العربي قد لا يكون هناك لزوما لما يحصل في الكونغرس”.