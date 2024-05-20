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وليد وتيمور جنبلاط أبرقا لخامنئي معزّيان بوفاة رئيسي والوفد المرافق

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 20 - مايو - 2024 6:32 مساءً
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أبرق الرئيس السابق للحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي، معزيا بـ”وفاة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما”.

وجاء في نص البرقية: “يؤسفني جدا الحادث الأليم الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وعدد من أركان الدولة بتحطم طائرتهم، وإنني إذ أتقدم بالتعزية منكم ومن الشعب الإيراني ومن عائلات الضحايا، أرجو أن يمن الله على إيران وشعبها بالاستقرار والازدهار”.

كما أبرق رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” النائب تيمور جنبلاط أيضا، إلى السيد علي خامنئي، معزياً بـ”وفاة رئيسي وعبد اللهيان وعدد من المسؤولين الإيرانيين”.

وجاء في نص البرقية: “لقد تبلغنا بحزن نبأ وفاة الرئيـس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسـين أمير عبد اللهيان وعدد مـن المسؤولين الإيرانيين في حادثة سقوط الطائرة التي كانت تقلّهم. إنني إذ أعرب باسمي وباسم الحزب التقدمي الإشتراكي عن أسفنا لهذا الحادث الأليم، أتقدم بالتعزية منكم ومن عموم الشعب الإيراني”.

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