الجمعة 17 محرم 1445 ﻫ - 4 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وليم نون لمسؤول كبير في حزب الله: "فشر على نصّ رقبتك"

منذ 18 دقيقة
وليم نون

وليم نون

A A A
طباعة المقال

أعرب أحد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وليم نون عن غضبه خلال تجمع الأهالي لاحياء ذكرى 4 آب.

وقال في مستهل كلمته أمام جميع أهالي الضحايا: “الإرهابي معروف وهو مَن قتل منذ الـ 2005 حتى اليوم وهو مَن أدخل النترات فحزب الله إرهابي ولكن ليس وحده بل أيضاً كلّ مَن تقاعس في الدولة عن القيام بعمله كما يجب ومَن أرسل وفيق صفا إلى قصر العدل “أكيد إرهابي”.

وأضاف: “مطلبنا محقّ وعلى كلّ الأحزاب أن ترفع الغطاء عن جميع المتورّطين لتأخذ العدالة مجراها”.

كما وجه نون رسالة من أمام المرفأ لعلي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس: “ستُحاسبون.. إنها السنة الثالثة التي نعدكم فيها بالمحاسبة والبريء لا يخشى العدالة”.

وتابع نون: “نقول للدول الأجنبيّة “لديكم أقمار اصطناعية وسيتأتي اليوم الذي نعرف فيه الحقيقة”.

بدوره وجه والد الطفلة الضحية “ألكسندرا نجّار” بول نجّار كلمة قال فيها: “حياتنا صعبة فقد قتلونا في منازلنا وما زالوا وهم يراهنون على فقداننا الأمل والاستسلام لكن مهما حصل سنبقى صامدين فنحن الشعب الذي تفجّر لكنه لم يمت وسيبقى يطالب بالعدالة لآخر نفس”.

وأشار أحد أهالي ضحايا انفجار المرفأ أن التحقيق توقّف بفعل السلطة السياسيّة وبعض القضاة الذين يواكبونهم وعلى الذين يُلاحقون أهالي الضحايا أن يُلاحقوا مَن دمرّ المرفأ وقتل الناس وبوجود قاضٍ يواجه وأهالي يواجهون سنصل إلى الحقيقة وإن أخذ الأمر بعض الوقت.

    المزيد من أخبار لبنان

    مرفأ بيروت المدمّر
    الخارجية الأمريكية: غياب المساءلة عن انفجار مرفأ بيروت "غير مقبول"
    المتحدث باسم أهالي شهداء مرفأ بيروت إبراهيم حطيط
    المتحدث باسم أهالي شهداء مرفأ بيروت: طارق البيطار أصبح متآمرًا على القضية
    نجاة صليبا
    انطلاق مسيرة الأهالي في ذكرى 4 آب.. صليبا: نحن الى جانب أهالي الضحايا حتى آخر نفس

    الأكثر قراءة

    وزير الاتصالات جوني القرم
    وزير الاتصالات يزف للبنانيين رفع تكلفة الإنترنت!
    مراسل صوت بيروت إنترناشونال حسين خريس قرب مخيم عين الحلوة
    فيديو: عين الحلوة يشتعل من جديد وأول تصريح من عصبة الأنصار لصوت بيروت إنترناشونال
    كيليان مبابي
    مبابي يوافق على عرض تشيلسي.. ولكن بشرط!