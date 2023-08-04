وليم نون لمسؤول كبير في حزب الله: "فشر على نصّ رقبتك"

أعرب أحد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وليم نون عن غضبه خلال تجمع الأهالي لاحياء ذكرى 4 آب.

وقال في مستهل كلمته أمام جميع أهالي الضحايا: “الإرهابي معروف وهو مَن قتل منذ الـ 2005 حتى اليوم وهو مَن أدخل النترات فحزب الله إرهابي ولكن ليس وحده بل أيضاً كلّ مَن تقاعس في الدولة عن القيام بعمله كما يجب ومَن أرسل وفيق صفا إلى قصر العدل “أكيد إرهابي”.

وأضاف: “مطلبنا محقّ وعلى كلّ الأحزاب أن ترفع الغطاء عن جميع المتورّطين لتأخذ العدالة مجراها”.

كما وجه نون رسالة من أمام المرفأ لعلي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس: “ستُحاسبون.. إنها السنة الثالثة التي نعدكم فيها بالمحاسبة والبريء لا يخشى العدالة”.

وتابع نون: “نقول للدول الأجنبيّة “لديكم أقمار اصطناعية وسيتأتي اليوم الذي نعرف فيه الحقيقة”.

بدوره وجه والد الطفلة الضحية “ألكسندرا نجّار” بول نجّار كلمة قال فيها: “حياتنا صعبة فقد قتلونا في منازلنا وما زالوا وهم يراهنون على فقداننا الأمل والاستسلام لكن مهما حصل سنبقى صامدين فنحن الشعب الذي تفجّر لكنه لم يمت وسيبقى يطالب بالعدالة لآخر نفس”.

وأشار أحد أهالي ضحايا انفجار المرفأ أن التحقيق توقّف بفعل السلطة السياسيّة وبعض القضاة الذين يواكبونهم وعلى الذين يُلاحقون أهالي الضحايا أن يُلاحقوا مَن دمرّ المرفأ وقتل الناس وبوجود قاضٍ يواجه وأهالي يواجهون سنصل إلى الحقيقة وإن أخذ الأمر بعض الوقت.