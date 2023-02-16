وهاب بعد لقائه شيخ العقل: ربّما ذاهبون إلى ما هو أصعب!

التقى شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهّاب برفقة وفد من المشايخ، بحضور مشايخ من المجلس المذهبي ومشيخة العقل وإداريين، وتناول البحث خلال اللقاء الأوضاع العامة وقضايا متصلة بشؤون الطائفة الداخلية.

وبعد اللقاء، قال وهاب: “نحن اليوم في وضع اجتماعي واقتصادي وسياسي متأزم، ولا نستطيع أن ندعو إلى وحدة وتوافق اللبنانيين وهناك ثغرات داخل طائفتنا، لذا فلنبدأ بأنفسنا أولًا ومن وحدتنا الداخلية، التي هي أساس لمواجهة كل مشاكل المجتمع. إننا في وضع صعب وربما ذاهبون إلى ما هو أصعب، وهذا يستدعي وحدة الجميع وتكاتفهم، ودار الطائفة هو الجامع للكل على مختلف مشاربهم. لذلك تمنينا على صاحب السماحة أن يُطلق مبادرات تجاه الوحدتين الداخلية والوطنية، والأمر الذي تستدعيه الوحدة الداخلية تستدعيه الوحدة الوطنية أيضًا”.

وتابع: “إننا نقول من هنا، آن الأوان لانتخاب رئيس للجمهورية يعيد علاقات لبنان العربية والدولية ومنفتح باتجاه العرب وباقي الدول، مع الحفاظ على الثوابت اللبنانية والوطنية وما نتمناه انتخاب الرئيس بأسرع وقت ممكن، لكي نسبق الانهيار الشامل الذي يتم العمل له”.