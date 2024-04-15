وهاب: سنمنع الحرب بالقوة فيكفي ما خسرناه

استقبل رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب وفوداً من منطقة الودايا، في دارته، في الجاهلية، تخللت الزيارة تكريم المختار طانوس أبو رجيلي.

وتحدث وهاب فقال: “لقد عانينا من الحرب جميعا، فالحرب ممنوع أن تحصل وسنمنعها بالقوة، إذ يكفي ما خسرناه”.

أضاف: “الناس رحلوا، لكن نحن بقينا في ضيعنا، رغم أننا تهجرنا، فالفقر تهجير، والحاجة تهجير. وعندما يرحل شريكك في الوطن يصبح أيضا تهجيرا”.

وتابع: “سنمنع الحرب هذه المرة إذا امتدت إلينا، فهذا الجبل سيكون واحة أمان لنا ولغيرنا. كل الأحزاب الموجودة، الاشتراكي، القومي، الديمقراطي، الكتائب، القوات، التيار الوطني الحر والأحرار يمكنها العمل ضمن حفظ الأمن واحترام الآخر”.

وأكد “أهمية الإرادة في منع أي رياح سلبية قد تقترب من الجبل، خصوصا في ظل الوضع الحاصل في المنطقة”، وقال: “هذا الجبل سيبقى بوجودنا وبتعاوننا واحة سلام وأمن لكل الناس”.